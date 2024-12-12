На Соборной площади в Пензе начали украшать живую ель

12.12.2024 | 12:43

На Соборной площади в Пензе установили живую ель. В четверг, 12 декабря, рабочие приступили к монтажу ограждения и украшению дерева. Его оформили серебристыми и ярко-голубыми шарами и игрушками в виде шишек.

Ель высотой 8,5 метра привезли из деревни Пяши, что в Мокшанском районе. Все работы, связанные с ней, должны завершиться до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что новогодняя красавица обошлась городскому бюджету в 350 000 рублей: 130 000 стоит ее закупка и поставка из Пяши, 220 000 - монтаж самой елки и ограждения возле нее, а также оформление.

На Соборной площади в преддверии праздников традиционно ставят не искусственное, а живое дерево. В прошлом году, к примеру, его привезли из Сосновоборского района, на доставку тогда потратили 130 000 рублей, на монтаж и украшение - 193 600 рублей.

В 2023-м вид сосны пензенцам не понравился: нижние ветви были расположены высоко, хвоя на них отсутствовала, крона была пышной, но без ярко выраженной верхушки. Однако специалистам удалось скорректировать природные недостатки, после чего праздничное дерево стало немного ниже, но красивее.