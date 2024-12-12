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Общество

Филиал «Пензенский» «Т Плюс» создал объединение ссузов

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Ссузы Пензенской области вошли в объединение учреждений профессионального образования «Т Плюс».

Филиал «Пензенский» «Т Плюс» создал объединение, чтобы усилить взаимодействие компании и ведущих ссузов региона. Уже сейчас в полном объеме ведется профориентационная работа с молодежью: заключены целевые договоры, организована практика для студентов с последующим трудоустройством, стартовали мероприятия, направленные на повышение имиджа как профессии энергетика, так и компании «Т Плюс».

В объединение вошли 6 средних учебных заведений: Кузнецкий многопрофильный колледж, Пензенский колледж информационных и промышленных технологий, Пензенский агропромышленный колледж, Мокшанский агротехнологический колледж, Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства, Кузнецкий колледж электронных технологий.

Филиал «Пензенский» «Т Плюс» создал объединение ссузов

«Партнерство направлено на подготовку специалистов в тесном сотрудничестве с теплоэнергетической компанией. В настоящее время мы планируем мероприятия со студентами на 2025 год, которые также будут ориентированы преимущественно на практические занятия под руководством опытных наставников», - отметила директор по управлению персоналом филиала «Пензенский» «Т Плюс» Юлия Медведева.

В регионе уже налажено взаимодействие с высшими учебными заведениями. Так, в феврале 2024 года Пензенский казачий институт МГУТУ им К. Г. Разумовского вошел в список 10 опорных вузов «Т Плюс».

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс». ИНН 6315376946.

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