Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем Конституции

В четверг, 12 декабря, председатель городской думы Денис Соболев поздравил пензенцев с одним из главных государственных праздников России - Днем Конституции.
Он отметил, что общий долг граждан - чтить и хранить заложенные в основном законе России общенациональные ценности, следовать его духу, знать свои права и обязанности и уважать права и обязанности других людей.
Убежден, что совместными усилиями мы справимся с любыми, даже самыми трудными задачами и сделаем все для дальнейшего развития и процветания нашей великой Родины.
Пусть этот день объединит всех жителей нашей бескрайней многонациональной страны в стремлении жить в мире и согласии и искренне любить свою Отчизну», - подчеркнул Денис Соболев.
Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и процветания.
«Путь этот праздник подарит вам хорошее настроение и придаст новые силы для реализации идей и всех планов», - высказал пожелание председатель гордумы.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀