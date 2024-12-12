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Общество

Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем Конституции

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В четверг, 12 декабря, председатель городской думы Денис Соболев поздравил пензенцев с одним из главных государственных праздников России - Днем Конституции.

Он отметил, что общий долг граждан - чтить и хранить заложенные в основном законе России общенациональные ценности, следовать его духу, знать свои права и обязанности и уважать права и обязанности других людей.

Убежден, что совместными усилиями мы справимся с любыми, даже самыми трудными задачами и сделаем все для дальнейшего развития и процветания нашей великой Родины.

Пусть этот день объединит всех жителей нашей бескрайней многонациональной страны в стремлении жить в мире и согласии и искренне любить свою Отчизну», - подчеркнул Денис Соболев.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и процветания.

«Путь этот праздник подарит вам хорошее настроение и придаст новые силы для реализации идей и всех планов», - высказал пожелание председатель гордумы.

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