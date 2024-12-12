Денис Соболев подарил елки детским учреждениям в своем округе

12.12.2024 | 19:28

Председатель городской думы, депутат от партии «Единая Россия» Денис Соболев подарил новогодние елки детским учреждениям, расположенным в его округе: городской детской библиотеке № 1 и детсаду № 103 «Ласточка».

Заведующая библиотекой Ирина Насонова тепло поблагодарила Дениса Соболева за подарок. «Готовы сценарии, расписаны роли, начинаем украшать зал, где будут проходить главные мероприятия, так что ваш подарок очень кстати! Спасибо вам огромное от всех сотрудников и, конечно, от наших ребят!» - обратилась она к председателю гордумы.

На елку в библиотеку приходят и постоянные читатели, и гости - подопечные Комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района. Заведующая позвала Дениса Соболева на открытие новогоднего блока мероприятий, тот охотно принял приглашение.

Так же радушно встретили депутата и поблагодарили за подарок в детском саду.

Денис Соболев выразил надежду, что зеленые красавицы принесут детям радость и помогут создать праздничное настроение.