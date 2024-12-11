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Общество

В регионе за 11 месяцев в ДТП погибли 33 пешехода

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Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз устроили на территории Пензенской области мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Оно направлено на снижение количества ДТП.

В регионе за 11 месяцев в ДТП погибли 33 пешехода

«В период проведения к административной ответственности было привлечено 87 водителей, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам», - сообщила начальник отделения по пропаганде БДД управления Госавтоинспекции УМВД по Пензенской области Юлия Кулигина.

Также за это время наказали 177 пензенцев, которые пересекали проезжую часть в неположенных местах.

В регионе за 11 месяцев в ДТП погибли 33 пешехода

Всего за 11 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 333 ДТП с пешеходами, где погибли 33 человека и 322 получили травмы.

Жителей области в очередной раз просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга на дороге.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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