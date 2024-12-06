В Пензе спасли двоих бойцов СВО с осколками в головном мозге

06.12.2024 | 11:51

В Пензе врачи спасли жизни двоих участников СВО. Сложнейшие операции провели нейрохирурги клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

В разное время в медицинское учреждение экстренно поступили пациенты с идентичными травмами, полученными при минно-взрывном ранении.

У обоих в мягких тканях вещества головного мозга в затылочной доле обнаружили закаленные металлизированные осколки размером 8 мм, имеющие ферромагнитные свойства.

«Глубинно расположенные металлические инородные тела обычно не удаляют, за исключением случаев их миграции, которая может приводить к усугублению неврологического дефицита и другим осложнениям. Обоснованных рекомендаций по тактике в отношении ранящих снарядов, попавших в желудочковую систему головного мозга, нет. После проведения всех необходимых диагностических манипуляций мы приняли решение извлекать осколки», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Иван Пчелинцев.

С помощью нейронавигационной системы, имеющейся в больнице, удалось максимально точно определить местонахождение осколков, подобраться к ним и извлечь. Операции длились более чем по 2 часа, но прошли благоприятно.

Одного из пациентов уже направили в госпиталь на долечивание, второй еще находится на восстановлении в отделении нейрохирургии. Их жизни ничего не угрожает, заверил Иван Пчелинцев.