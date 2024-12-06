Сетевое издание|18+|Пятница|6 дек 2024|21:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Лунинском районе закрытую на год дорогу не откроют в срок

Печать
Telegram

В Лунинском районе перекрывавшаяся на год дорога пока так и останется недоступной. Это стало известно в пятницу, 6 декабря.

Речь идет об отрезке трассы Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему нельзя с 22 декабря 2023 года из-за реконструкции моста через реку Шукшу.

Предполагалось, что 21 декабря 2024-го участок откроют и движение возобновится, однако этого не случится, так как работы еще ведутся.

Ограничение продлено до 1 июня 2025 года, сообщили в региональном минстрое.

В Лунинском районе закрытую на год дорогу не откроют в срок

«Установлен маршрут объезда по автомобильной дороге «Обход р. п. Лунино» - ул. Юбилейная - ул. Пушкина согласно прилагаемой схеме», - уточнили в ведомстве.

В начале декабря в минстрое рассказывали, что старый мост убрали, взамен уже смонтировано новое сооружение протяженностью 101 метр и шириной 16 метров.

«Перешли на мостовое полотно. На нем завершена укладка выравнивающего слоя бетона и шлифовка уложенного материала от неровностей затирочной машиной. Продолжается устройство гидроизоляции. Также идет укладка защитного слоя бетона. Завершить данные работы мостостроители планируют до конца года. Окончание реконструкции намечено на 2025 год», - поясняли в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минстроя
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте