В Лунинском районе закрытую на год дорогу не откроют в срок

06.12.2024 | 20:45

В Лунинском районе перекрывавшаяся на год дорога пока так и останется недоступной. Это стало известно в пятницу, 6 декабря.

Речь идет об отрезке трассы Пенза - Лунино - граница области между 42 км 870 м и 43 км 115 м. Проехать по нему нельзя с 22 декабря 2023 года из-за реконструкции моста через реку Шукшу.

Предполагалось, что 21 декабря 2024-го участок откроют и движение возобновится, однако этого не случится, так как работы еще ведутся.

Ограничение продлено до 1 июня 2025 года, сообщили в региональном минстрое.

«Установлен маршрут объезда по автомобильной дороге «Обход р. п. Лунино» - ул. Юбилейная - ул. Пушкина согласно прилагаемой схеме», - уточнили в ведомстве.

В начале декабря в минстрое рассказывали, что старый мост убрали, взамен уже смонтировано новое сооружение протяженностью 101 метр и шириной 16 метров.

«Перешли на мостовое полотно. На нем завершена укладка выравнивающего слоя бетона и шлифовка уложенного материала от неровностей затирочной машиной. Продолжается устройство гидроизоляции. Также идет укладка защитного слоя бетона. Завершить данные работы мостостроители планируют до конца года. Окончание реконструкции намечено на 2025 год», - поясняли в ведомстве.