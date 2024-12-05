«Тарханы» занимают 7-е место в голосовании за изображение на купюре

05.12.2024 | 20:56

Изображение музея-заповедника «Тарханы» пока занимает седьмое место в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1 000 рублей. По состоянию на 20:37 5 декабря его выбрали 6,5 тыс. человек.

Лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» (более 55,7 тыс. голосов). На втором месте - памятник Салавату Юлаеву в Уфе (47,9 тыс.), на третьем - Саратовский автомобильный мост через реку Волгу (20 тыс.).

В пятерку лидеров также вошли Дворец земледельцев в Казани (почти 9 тыс. голосов) и монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах (почти 8 тыс.).

Второй объект, расположенный в Пензенской области и участвующий в голосовании, музей народного творчества на улице Куйбышева, занимает последнее место с 635 голосами.

Поддержать «Тарханы» можно здесь.

Согласно концепции Банка России, каждая обновленная купюра от 10 до 5 000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На банкноте номиналом в 1 000 рублей должны быть изображения достопримечательностей Приволжского федерального округа.

На лицевой стороне расположатся виды Нижнего Новгорода. Что будет на оборотной, выяснят с помощью онлайн-голосования, в котором участвуют 25 объектов. Оно стартовало стартовало 29 ноября и будет идти по 12 декабря. Дизайн планируется представить во второй половине 2025 года.

Новая 1000-рублевая купюра должна была появиться в 2023-м, но тогда выпуск остановили из-за критики изображения Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Дело в том, что на здании, которое раньше было храмом, нет православного креста. При этом рядом расположен минарет с полумесяцем.