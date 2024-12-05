Новогоднее предложение: квартиры с платежом от 15 000 рублей в месяц

05.12.2024 | 15:51

По последним данным Пензастата, цена квадратного метра жилья в новостройке составляет в регионе 98 995 рублей - еще немного, и значение превысит 100 000. Столько в среднем стоит квадратный метр квартиры с предчистовой отделкой.

Хорошим вариантом покупки недвижимости могут стать квартиры с более привлекательным ценником за 1 квадратный метр. Такое предложение делает ведущий застройщик региона - ГК «Территория жизни».

«В период предновогодних праздников вы можете приобрести квартиру в строениях двора «Василек» жилого комплекса «Лугометрия» на максимально выгодных условиях. Застройщик предлагает не только справедливую цену от 88 000 рублей, но и широкий выбор программ покупки в виде рассрочки, скидок и льготной ипотеки от банка-партнера «ДОМ.РФ», который осуществляет проектное финансирование строительства 5-го и 6-го строений «Лугометрии», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Классические планировки, готовая отделка, кухонный гарнитур и техника в сочетании с более низкой ценой - залог успешной покупки в новогодние праздники.

В стоимость квартиры входит отделка «Все включено». К моменту передачи ключей будет уложен ламинат светлых тонов, поклеены обои под покраску, установлены натяжные потолки со светильниками, окна Kommerling с шумо- и теплоизоляционными свойствами; санузел полностью укомплектуют сантехникой, а его стены и пол выложат плиткой. На кухне предусмотрены гарнитур и бытовая техника: духовой шкаф, вытяжка, варочная панель. Есть также стиральная машина, а в 3-комнатной квартире - еще и посудомоечная. Ознакомиться с отделкой можно благодаря рум-туру.

Застройщик предлагает сразу несколько выгодных программ покупки квартиры:

- льготная ипотека со ставкой 6% * от банка ДОМ.РФ с платежом от 15 000 рублей в месяц;

- беспроцентная рассрочка с платежом от 25 000 рублей **.

- новогодняя скидка - 5% от стоимости квартиры при наличном расчете (выгода до 369 000

рублей) ***.

Больше информации о предложениях и планировках - на сайте территорияжизни.рф.

Двор «Василек», строения которого участвуют в новогоднем предложении, располагается в центральной части ЖК «Лугометрия». Его пространство будет выполнено в оригинальной стилистике - преобладающие светло-голубые тона создадут атмосферу спокойствия и умиротворенности. Предусмотрены спортивные и игровые площадки из экологичных материалов, места для отдыха, лаундж-зоны для работы на свежем воздухе, тренажеры для воркаута.

Значимая часть пространства предназначена для зеленых зон, где высадят деревья, кустарники. Двор построен с учетом требований безопасности - площадки оборудованы резиновым покрытием, соблюдена концепция «Двор без машин».

Двор расположится рядом со школой, детским садом и храмовым комплексом преподобного Вениамина Печерского. Из окон будет открываться вид на пешеходный бульвар с площадками для отдыха и прогулок, амфитеатром и самым большим в городе плейхабом. Бульвар соединит все дворы «Лугометрии» и станет центром притяжения для жителей.

Узнать подробности о проекте «Лугометрия» и готовой отделке «Все включено» можно по телефону 203-000 или в офисах, которые работают с 9:00 до 21:00 без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29, ул. Яшиной, 12.

Также можно оставить заявку здесь.

* Ставка 6% по кредиту, соответствующему требованиям постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711 (далее - кредит), на весь срок кредита, если у заемщика - гражданина РФ есть а) ребенок, рожденный с 01.01.2018 по 31.12.2023, или б) ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид», рожденный до 31.12.2023, или в) несколько детей младше 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение квартиры: 1) по договору купли-продажи, или 2) по договору участия в долевом строительстве (далее - ДДУ) у юридического лица, или 3) по договору уступки прав требования по ДДУ. Срок - от 3 до 30 лет. ПСК - от 6,480% до 7,874%. Первоначальный взнос – от 20,01%. Расчет проведен для 1-комнатной квартиры площадью 33,87 кв. м в строении № 5. Застройщик - ООО СЗ «ЖК «Арбековская застава». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

** В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 50% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей. Период рассрочки - не более 6 месяцев. При заключении договора рассрочки заключаются два договора: агентский (на ООО «МК», с оплатой 50 000 рублей) и ДДУ (с застройщиком, с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу).

***При полном расчете при покупке квартиры без использования ипотеки клиенту предоставляется дополнительная скидка - 5% полной стоимости приобретаемого имущества. Размер скидки указан для квартиры площадью 84,95 кв. м в строении № 6, расположенном по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «ЖК «Арбековская застава». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».