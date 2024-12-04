Сквер у «Светофорного дерева» могут улучшить в 2025 году

04.12.2024 | 09:58

Пензенцы попросили благоустроить сквер у пешеходной зоны между улицами Плеханова и Октябрьской. Она известна тем, что там установлен арт-объект «Светофорное дерево».

Сейчас асфальтовое покрытие в зоне начали ремонтировать. «Круто, давно напрашивалось! Еще бы освещение и лавочки с урнами (поставили. - Прим. ред.)», - прокомментировал работы пензенец на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Мнение горожанина поддержали другие пользователи. Им ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Уличное освещение в городе обслуживают в рамках госпрограммы, очередь из заявок в которой на текущий момент сформирована на несколько лет вперед. Проблема с отсутствием освещения постепенно решается. Мы обязательно рассмотрим вашу инициативу в случае увеличения финансирования плановых работ. Возможность установки малых архитектурных форм в сквере будет рассмотрена в 2025 году», - написал он.

Ранее сообщалось, что общая протяженность участка с обновленным асфальтом у арт-объекта составит 210 метров, площадь - 700 кв. метров.

«Светофорное дерево» - конструкция из автоматических регулировщиков, ее установили в самом конце 2010-го. Пензенцы давно жаловались, что пешеходная зона рядом с этой достопримечательностью остро нуждается в ремонте.