Россиян могут оштрафовать за старые посты и комментарии о детях в Сети

04.12.2024 | 07:44

В среду, 4 декабря, вступил в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри. Россиянам, распространяющим информацию о привлекательности отказа от рождения детей, будет грозить штраф до 5 млн рублей.

Как рассказали «Парламентской газете» в Роскомнадзоре, пока четких критериев, какую именно информацию будут считать пропагандой чайлдфри, нет. Они только формируются.

Тем не менее гражданам посоветовали проверить свои старые записи и комментарии в социальных сетях, поскольку за запрещенные высказывания можно получить штраф вне зависимости от времени их опубликования.

«Владельцам соцсетей придется мониторить контент и немедленно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения. Если такую информацию вовремя не удалят, то интернет-страницу заблокируют», - пишет издание.

Член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова пояснила, что под пропагандой чайлдфри могут понимать информацию, которая убеждает адресата отказаться от рождения детей и оправдывает этот шаг, указывает на его преимущества, а также информацию, формирующую искаженный или отрицательный образ беременности, материнства, отцовства, детства.

Под запрет, по мнению Аиткуловой, попадут посты и комментарии о положительном отношении к бездетности.