Сетевое издание|18+|Среда|4 дек 2024|13:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названа дата, с которой автобусы № 101 начнут ездить через Маяк

Печать
Telegram

Стала известна дата, с которой изменится схема движения зареченского автобуса № 101 по Пензе. Он будет заезжать в микрорайон Маяк с понедельника, 9 декабря. Об этом представитель регионального правительства сообщил в комментариях на странице ЦУР в «Одноклассниках».

Нововведение на прошлой неделе анонсировала директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова. Как она пояснила, маршрут меняется для того, чтобы жители Маяка могли добраться до центра города.

«Это автобус большой вместимости. С Заречного он будет следовать через ГПЗ-24, по Антонова, Измайлова, на Измайлова будет уходить на Маяк, далее на Пензу-II и через Сурский мост на Пензу-I», - уточнила Лариса Панкова.

Названа дата, с которой автобусы № 101 начнут ездить через Маяк

Точную дату она тогда назвать не смогла, отметив, что еще ведется работа с перевозчиком (нужно подобрать транспортные средства и водительский состав), но пообещала реализовать инициативу в декабре.

Помимо этого, после изучения пассажиропотока в Нахаловке было принято решение с 2 декабря повысить количество задействованных на линиях зареченских микроавтобусов, которыми пользуются и пензенцы: на маршрутах № 111 и 112 теперь по 8 машин, на 113-м - 5.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 ЦУР
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте