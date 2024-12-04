Названа дата, с которой автобусы № 101 начнут ездить через Маяк

04.12.2024 | 12:39

Стала известна дата, с которой изменится схема движения зареченского автобуса № 101 по Пензе. Он будет заезжать в микрорайон Маяк с понедельника, 9 декабря. Об этом представитель регионального правительства сообщил в комментариях на странице ЦУР в «Одноклассниках».

Нововведение на прошлой неделе анонсировала директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова. Как она пояснила, маршрут меняется для того, чтобы жители Маяка могли добраться до центра города.

«Это автобус большой вместимости. С Заречного он будет следовать через ГПЗ-24, по Антонова, Измайлова, на Измайлова будет уходить на Маяк, далее на Пензу-II и через Сурский мост на Пензу-I», - уточнила Лариса Панкова.

Точную дату она тогда назвать не смогла, отметив, что еще ведется работа с перевозчиком (нужно подобрать транспортные средства и водительский состав), но пообещала реализовать инициативу в декабре.

Помимо этого, после изучения пассажиропотока в Нахаловке было принято решение с 2 декабря повысить количество задействованных на линиях зареченских микроавтобусов, которыми пользуются и пензенцы: на маршрутах № 111 и 112 теперь по 8 машин, на 113-м - 5.