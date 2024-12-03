В стране начал действовать новый порядок назначения выплат военным

03.12.2024 | 10:23

Во вторник, 3 декабря, вступил в силу приказ Минобороны РФ от 21 сентября 2024 года № 560. В нем утверждается порядок принятия решений о назначении выплат военным при получении травмы или инвалидности.

Документ размещен на официальном портале правовых актов. В нем также утвержден порядок назначения денежной компенсации семье бойца в случае его гибели.

Решение о выплате теперь смогут принимать военные комиссариаты регионов, а также отделы соцобеспечения, расположенные за пределами РФ. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться к ним с заявлением и представить документы, подтверждающие право на компенсацию.

Если пакет документов заявителя окажется неполным, то ему сообщат об этом в течение 5 рабочих дней. Решение о назначении выплаты должны принять за 10 рабочих дней с момента подачи бумаг, а при пересылке их по почте - за 10 рабочих дней с момента их получения военкоматом или отделом соцобеспечения.

1 декабря вступил в силу новый федеральный закон, который позволяет списать участникам СВО долги до 10 млн рублей, в том числе по ипотеке. Мерой поддержки также могут воспользоваться супруги бойцов.