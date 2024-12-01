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Общество

2 декабря жителей Пензенской области ждут западный ветер и снег

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В понедельник, 2 декабря, в Пензенской области снова будет холодно. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут 0...-5 градусов, а днем температура не поднимется выше +2. Ветер подует с запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Погода будет облачной, с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег с дождем.

Ранее сообщалось, что в первые дни зимы существенных изменений ждать не стоит. В регион продолжит закачиваться теплый для сезона воздух.

2 декабря в народном календаре Авдей Радетель. Считалось, что ясная погода в этот день предвещает похолодание, а облачная - потепление.

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