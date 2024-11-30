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Общество

В Пензенском районе провели занятия для командиров отрядов теробороны

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В субботу, 30 ноября, на учебном полигоне в Константиновке Пензенского района прошли занятия для командиров отрядов территориальной обороны. В тренировке участвовали более 300 человек.

Ход подготовки проконтролировал губернатор. Он сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«Руководители отрядов должны обеспечивать безопасность наших жителей и содействовать защите населенных пунктов в случае осложнения обстановки, организовав работу подразделений. Нужны навыки обращения с топографическими картами и радиостанциями, знание приемов первой медицинской помощи», - отметил глава региона.

Также на полигоне бойцы теробороны потренировались в стрельбе из разных видов оружия и в управлении БПЛА при разведке местности.

После новогодних каникул занятия продолжатся. Планируется провести тренировку уже для личного состава.

Учения для подразделений теробороны на полигоне в Константиновке проходят регулярно. Всего организовано 13 площадок. Помимо стрельбы и управления БПЛА, в план-график включены медицинская подготовка, химзащита, физподготовка.

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