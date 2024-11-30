В Пензе ответили на просьбу студентов увеличить число автобусов № 93

30.11.2024 | 12:38

Студентам аграрного университета в Ахунах не хватает автобусов, чтобы добираться до учебного заведения. Они попросили чиновников увеличить количество машин на маршруте № 93.

«Можно ли точечно увеличить количество автобусов конкретно в часы пик для нормального перемещения студентов в аграрный университет на занятия утром и для вывоза их в город после занятий?» - задала вопрос пензячка во время прямого эфира, организованного ЦУР с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым и директором ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Ларисой Панковой.

На вопрос ответила Лариса Панкова. Она напомнила, что на маршруте № 93 сейчас задействованы 13 больших автобусов.

«Дополнительно выводить еще единицы на этот маршрут нецелесообразно. Мы сейчас опять говорим о том, что мы уперлись в пробки. И чем больше машин мы выведем на маршрут, тем длиннее станет пробка. Проблему с вывозом это не решит», - объяснила Панкова.

По ее словам, на 93-м маршруте достаточно машин, чтобы справляться с существующим пассажиропотоком.

«Кроме 93-го, там у нас еще маршрут № 99 на малом классе. Пока этого достаточно», - отметила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».