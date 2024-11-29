В пензенских магазинах есть подарки к году Зеленой Деревянной Змеи

29.11.2024 | 15:53

2025-й по восточному календарю пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи - символа мудрости, спокойствия, изящества и скрытой силы. Выбор подарка должен быть продуманным: Новый год - прекрасный повод проявить заботу о близких и создать им праздничное настроение.

В пензенских магазинах все подготовили заранее. Здесь предлагают универсальные решения на любой кошелек и вкус.

Для коллег и партнеров

Подарки для коллег должны быть сдержанными, подчеркивающими уважение. Нужно избегать слишком личных или дорогих презентов, которые могут вызвать неловкость.

Отличными вариантами станут:

- растение в горшке. Оно может символизировать рост и процветание или украсить интерьер и улучшить микроклимат в помещении. Большой выбор живых цветов в Пензенской области есть в сетях «Караван» и «Скидкино»;

- новогодний букет. Его в Пензе можно заказать на дом или в офис через сервис «Торнадо». Кстати, если сломать стереотипы и презентовать букет тюльпанов, то получится поднять коллеге настроение и напомнить о тепле;

- подарочный сертификат. Он станет идеальным выходом, если вы не уверены насчет предпочтений сослуживцев. Сертификат помогут оформить в том же «Караване» и «Скидкино»;

- подарочные наборы, подготовленные в магазинах сети «Улыбка радуги»;

- корзина с набором к новогоднему столу. Сама корзина продается в цветочном отделе «Каравана», а наполнить ее и украсить, если потребуется, помогут сотрудники.

Для друзей

Подарки для друзей могут быть более креативными и личными, учитывать их индивидуальность и увлечения. В год Зеленой Змеи уместны презенты, связанные с природой, творчеством и саморазвитием:

- чай, кофе, сладости. Все это можно купить со скидкой в «Караване», «Скидкино» и «Торнадо»;

- набор елочных украшений, хлопушки, гирлянды. Богатый выбор новогодней атрибутики есть и в «Караванах», и в «Скидкино», и в «Улыбке Радуги»;

- сладкий подарок. Казалось бы, он предназначен для детей, но если вручить его взрослым, то радости будет не меньше. «Караван», «Скидкино» и сервис доставки «Торнадо» пестрят предложениями на любой кошелек: от роскошных коробок-замков до скромных наборов;

- бутылочка игристого или другого напитка. «Караван», «Скидкино» и «Дьюти Фри» предлагают не просто напитки, а презенты - к примеру, в бутылках в форме кобры.

Для родных

Подарки для родных должны быть теплыми и душевными. В год Зеленой Змеи можно презентовать:

- текстильные изделия: мягкий плед, банное полотенце, постельное белье. Большой выбор по разумным ценам есть в «Скидкино»;

- ароматические свечи или масла: спокойные, натуральные ароматы помогут создать расслабляющую атмосферу. Они представлены в пензенской «Улыбке радуги». К тому же к Новому году здесь подготовили немало акций - подарки можно будет приобрести со скидкой. Так, 14, 15 и 16 декабря - минус 20% на все. Скидки суммируются с действующими акциями. Дополнительная скидка пенсионерам - до 13:00 10% во все дни;

- посуду с новогодней тематикой: кружки для чая или кофе, стильные тарелки - все это создаст уют в доме. Чтобы не переплачивать, проверьте ассортимент в «Скидкино».

Кому бы вы ни дарили подарок, важно помнить: лучшим станет тот, что сделан от души и выбран с учетом интересов получателя.

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