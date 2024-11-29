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Общество

На улице Злобина в Пензе появятся новые остановка и тротуар

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Пензенцев, передвигающихся по улице Злобина, ждут перемены: там сделают новый остановочный пункт и расширят тротуар.

О необходимости установки павильона заявили сами пассажиры. По их словам, если бы автобус № 93 забирал их в районе дома № 19, было бы намного удобнее, чем у «Автоколонны 1546», до которой надо еще дойти.

Директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова во время прямого эфира, организованного ЦУРом в пятницу, 29 ноября, сообщила, что этот вопрос уже обсуждался.

«Как только остановка будет организована, мы ее включим в маршрут движения. Работа ведется», - заявила она.

Также горожане пожаловались на тротуар на участке улицы Злобина от Транспортного переулка до подвесного моста. Он узкий, а в некоторых местах даже очень узкий, из-за этого пешеходы подвергаются опасности.

Лариса Панкова уточнила, что представители администрации уже взяли на контроль и этот вопрос, вчера утром они выезжали на место, чтобы оценить объем предстоящих работ.

«Мы договорились, что администрация буквально в течение недели должна сделать удобную пешеходную дорожку. Она будет временная, скорее всего, на весь период реконструкции», - отметил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев, также участвовавший в прямом эфире.

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