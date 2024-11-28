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Общество

Пензенские достопримечательности могут оказаться на купюре в 1 000 руб.

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У изображений музея-заповедника «Тарханы» и музея народного творчества на улице Куйбышева есть шанс оказаться на оборотной стороне обновленной купюры номиналом в 1 000 рублей.

Фотографии достопримечательностей вошли в число тех 25-ти, что попадут на онлайн-голосование, по итогам которого и примут решение.

Согласно концепции Банка России, каждая обновленная купюра от 10 до 5 000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На банкноте номиналом в 1 000 рублей должны быть изображения достопримечательностей Приволжского федерального округа.

На лицевой стороне расположатся виды Нижнего Новгорода. Что будет на оборотной, выяснят с помощью народного онлайн-голосования, которое проведут при поддержке Национального центра «Россия» на сайте банка.

Оно стартует 29 ноября и продлится по 12 декабря. «Новый дизайн оборотной стороны банкноты в 1 000 рублей планируется представить во второй половине 2025 года», - сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия».

Новая 1000-рублевая купюра должна была появиться в 2023 году, но тогда выпуск остановили из-за критики изображения Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Дело в том, что на здании, которое раньше было храмом, нет православного креста. При этом рядом расположен минарет с полумесяцем.

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