Перекрытие ул. Ерик в Пензе: за объездными путями будут следить

25.11.2024 | 13:02

Очистке от снега объездных путей, которыми водители будут пользоваться из-за закрытия отрезка дороги на улице Ерик, уделят особое внимание. Соответствующее поручение врио главы Пензы Олег Денисов сделал на планерке в администрации города в понедельник, 25 ноября.

Объезд предусмотрен по дорогам: ул. Транспортная - ул. Кустанайская - ул. Долгорукова, ул. Урицкого - мост им. В. Капашина, ул. Злобина - мост им. В. Капашина.

По мнению Денисова, необходимо принять все возможные меры, чтобы проезд по улицам, на которые хлынет большой поток машин, был свободным в часы пик.

«Транспортная ситуация на данном участке взята на особый контроль: сотрудники городского управления ЖКХ уже проводят мониторинг работы светофорных объектов. В случае необходимости муниципалитет выйдет с инициативой корректировки плана организации дорожного движения», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Движение по улице Ерик от Злобина до Транспортной, под железнодорожными путями, закрыли утром 25 ноября из-за реконструкции дороги и путепроводов вблизи Бакунинского моста. Предполагается, что отрезок будет недоступен до 20 мая 2027 года, однако, возможно, срок удастся сократить.