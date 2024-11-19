Сетевое издание|18+|Вторник|19 ноя 2024|12:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

О проблемах с зарплатой можно будет рассказать в следственном отделе

Печать
Telegram

В четверг, 21 ноября, заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Пензы Илья Изотов проведет личный прием граждан.

Темой встречи с жителями станут вопросы неполучения заработной платы, пособий и иных выплат.

В ней также примет участие представитель Государственной инспекции труда в Пензенской области.

Прием состоится по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 176а, 2-й этаж. Начало в 10:00.

Предварительно следует записаться по телефону 8 (8412) 63-65-36 и указать суть вопроса, по которому гражданин желает обратиться на прием.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте