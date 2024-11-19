О проблемах с зарплатой можно будет рассказать в следственном отделе

В четверг, 21 ноября, заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Пензы Илья Изотов проведет личный прием граждан.
Темой встречи с жителями станут вопросы неполучения заработной платы, пособий и иных выплат.
В ней также примет участие представитель Государственной инспекции труда в Пензенской области.
Прием состоится по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 176а, 2-й этаж. Начало в 10:00.
Предварительно следует записаться по телефону 8 (8412) 63-65-36 и указать суть вопроса, по которому гражданин желает обратиться на прием.
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