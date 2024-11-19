Из Пензенской области отправили очередную партию помощи в зону СВО

19.11.2024 | 09:39

По поручению губернатора Олега Мельниченко в понедельник, 18 ноября, в зону проведения спецоперации из Пензенской области отправили очередную партию помощи.

Ее собрали по заявкам командиров воинских частей, сформированных на территории региона.

«Мы передали более 8 тонн стройматериалов, необходимых для обустройства блиндажей; средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и более 100 единиц детекторов дронов, позволяющих заблаговременно обнаруживать беспилотные летательные аппараты противника и принимать меры к их уничтожению, эти модели уже хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения СВО», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Также в партию вошли 3 квадроцикла и 2 автомобиля «Нива».

«Техника и строительные материалы очень нужны для обеспечения безопасности наших военнослужащих и достижения победы. Мы добиваемся этого вместе. Своих не бросаем», - подчеркнул губернатор.