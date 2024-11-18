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Общество

Златогорский об атаке БПЛА: В нашу сторону уже прицелились

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В понедельник, 18 ноября, глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в местной администрации высказался по поводу первой атаки БПЛА на Пензенскую область.

«Три беспилотника упали, правда, без особых последствий. Тем не менее в нашу сторону уже прицелились эти ребята», - констатировал чиновник.

В этой связи он отметил особую важность готовности к действиям по сигналам гражданской обороны.

«Тем более, по утечкам в западной прессе, вроде как Байден и премьеры Франции и Англии санкционировали применение дальнобойных средств поражения по территории России. По этому поводу высказался Владимир Владимирович Путин. Подошли к опасной черте, когда уже с открытым забралом возможно столкновение непосредственно со странами НАТО. На Западе там звучат трезвые голоса. Все понимают, что Байден, как Кощей, сходящий с арены, пытается сжечь все мосты для своего сменщика, чтобы не дать ему даже шанса урегулировать украинский кризис.

Ситуация подходит к определенному рубежу, что требует от нас высокой организованности, собранности, ответственности. Мы должны в любой ситуации справляться с поставленными задачами и понимать, что в любых испытаниях нужно выстаивать и побеждать», - заключил Сергей Златогорский.

Ранним утром 13 ноября Пензу атаковали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Место их падения обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Никто из людей не пострадал, жилые дома не задело.

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