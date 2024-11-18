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Общество

В Пензе пообещали усилить контроль за питанием юных спортсменов

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Министерство физкультуры и спорта Пензенской области завершило проверку питания воспитанников школы олимпийского резерва.

Ранее житель региона пожаловался, что детей кормят некачественными продуктами. Так, в октябре в гречневой каше обнаружили опарыша.

«Чиновники от минспорта сразу отреагировали и назначили проверку. Однако прошло больше месяца - и результатов нет, а проблемы в питании детей спортсменов остались», - посетовал пензенец на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель регионального минспорта.

«Нарушения санитарных норм не выявлены. В целях обеспечения дополнительной безопасности приняты меры по усилению контроля за поступающей пищей», - сообщил он.

15 ноября в Пензенской гордуме обсудили вопрос питания детсадовцев и школьников. В учреждениях были случаи выявления фальсификатов, поэтому решено принять меры по защите детей от некачественных продуктов. К примеру, с 1 января 2025-го начнет работу новый пункт производственного контроля.

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