В регионе за 10 месяцев почти на 2 000 выросло число диабетиков

17.11.2024 | 11:14

В Пензенской области за 10 месяцев этого года сахарный диабет впервые выявили у 1 839 человек. Диагноз жителям региона поставили при диспансеризации.

32% людей, впервые узнавших о заболевании, трудоспособного возраста, сообщили в областном минздраве.

«Ожирение в результате нездоровых привычек в питании является значимым фактором риска в развитии сахарного диабета и требует своевременной коррекции. Так, по результатам диспансеризации, 17% гражданин страдают ожирением и нуждаются в организации правильного питания и повышения физической активности не только для снижения веса, но и для снижения риска развития сахарного диабета или его осложнений», - отметили специалисты.

Пензенцам посоветовали регулярно проходить медосмотры, а также не менее одного раза в год контролировать уровень глюкозы в крови.

Врачи называют следующие симптомы сахарного диабета, которые часто незаметны и игнорируются людьми: частое мочеиспускание, постоянное чувство жажды и сухости во рту, необъяснимое снижение веса, ухудшение зрения, повышенная утомляемость и слабость.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за 5 лет смертность населения от сахарного диабета выросла на 39,7%. При этом женщины погибают от него чаще мужчин.