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Общество

Названы адреса базаров, где можно будет купить елку по карте «Забота»

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Цены на новогодние елки, на днях обнародованные городской администрацией, показались многим пензенцам слишком высокими. Сэкономить при покупке хвойного дерева смогут обладатели карты «Забота».

Скидка в размере 10% будет предоставляться им на елочных базарах по следующим адресам:

- ул. Воронова, 18;

- ул. Кижеватова, 21;

- ул. Тепличная, 15;

- ул. Бийская, 8;

- ул. Экспериментальная, 7;

- ул. Мира, 6;

- ул. Лобачевского, 11;

- ул. Циолковского, 3;

- ул. Пушкина, 15;

- ул. 8 Марта, 7а и 25;

- ул. Калинина, 93;

- ул. Ленинградская, 1;

- проспект Победы, 24 и 126;

- ул. Пушкина/ул. Бекешская.

Карту «Забота» начали выпускать в августе 2020 года. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья. В июле этого года право на «Заботу» получили ветераны боевых действий.

Карта выдается бесплатно в учреждениях социальной защиты населения. Ее обладатели могут получить скидку в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах, учреждениях культуры.

Ранее стало известно, что средняя стоимость сосны высотой от 1,3 м до 1,5 м в этом декабре составит 1 300 рублей, от 1,7 м до 1,8 м - 1 700 рублей, от 1,9 м до 2 м - 1 900.

«Проще купить искусственную елку с такими-то ценами. Одни плюсы от нее: живое дерево сохранишь, выносить потом не нужно, осыпаться не будет и практично. Один раз потратиться, зато на долгие года», «За 2 недели отдать 2 000 руб. Не все захотят потратить эти деньги», - высказали свое мнение подписчики телеграм-канала PenzaInform.

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