В магазины и соцучреждения региона поставляли продукты с сальмонеллой

14.11.2024 | 11:56

В Пензенской области вновь проверили продукты, поставляемые в магазины и соцучреждения. В пробах, отобранных за 10 месяцев с начала года, нашли сальмонеллу, антибиотики и красители.

Специалисты исследовали молоко и мясо, а также продукты из них, а еще рыбу, яйца, корма и добавки для животных.

В 49 пробах из 729 отобранных за это время нашли несоответствия качеству и безопасности.

По результатам 56 исследований данных образцов 14 содержали остаточное количество антибиотиков, в 20 выявили растительные жиры (в молочной продукции), в 9 нашли бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и листерии, в 3 обнаружили несоответствие гистологическому составу, в 10 - консерванты и красители, а также трансглутаминазу.

Производителям и владельцам продукции, региональному минсельхозу, областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в Роспотребнадзор и правоохранительные органы направлены письма для принятия необходимых мер, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Ранее в школах, детских садах, домах престарелых и больницах, расположенных на территории региона, нашли фальсифицированные продукты.