Сетевое издание|18+|Четверг|14 ноя 2024|14:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В регионе проигнорировали указания министерства ЖКХ и ГЗН

Печать
Telegram

Пензячка с ником Мари Я недовольна работой управляющих компаний, которые не позаботились о безопасности жильцов и не разместили объявления об адресах укрытий в случае воздушной тревоги.

«Олег Владимирович, раз и до нас уже долетели БПЛА, то дайте распоряжение, чтобы все управляющие организации области оповестили своих жильцов через объявления на подъездах, мессенджеры, где находятся бомбоубежища, относящиеся к конкретным домам, и алгоритм действий. А то вообще в этом плане работы никакой. В частности, по Засечному, Спутнику, Ахунам - никто ничего не знает», - обратилась пезячка к губернатору на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Многие комментаторы разделили точку зрения женщины.

На жалобы отреагировал представитель министерства ЖКХ и ГЗН региона.

«Вы правы, что одним из способов информирования жителей многоквартирных домов являются объявления. Более того, министерством были даны указания о размещении объявлений об укрытии населения в подвальных помещениях и других сооружениях подземного пространства многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения. Ваша активная гражданская ответственность выявляет пробелы в исполнении данного указания», - заявил он.

Ранее сообщалось, что утром в среду, 13 ноября, под Пензой уничтожили 3 БПЛА. Местом падения аппаратов стал лесной массив поселка Монтажного. В ЧП никто не пострадал, жилые дома не задело.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте