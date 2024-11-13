Купить квартиру от «Территории жизни» выгодно в «Зеленый день»

13.11.2024 | 11:52

Акция «Зеленый день»*, которая проходит с 7 по 21 ноября, позволяет выгодно приобрести квартиру в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» от ГК «Территория жизни» - крупнейшего застройщика Пензенской области.

«Акция «Зеленый день» всегда вызывает большой интерес у посетителей наших офисов. Мы это видим по количеству бронирования объектов. Это очень радует. В рамках акции можно оформить сделку на очень выгодных условиях: ставка по ипотеке составит 4,6% **, действует дополнительная скидка на все квартиры, предлагается выгодная программа рассрочки. Мы также разработали новые привлекательные условия по программе сервиса обмена жилья», - комментирует коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Квартиры предлагаются как в строящихся, так и в сданных домах с готовой отделкой Smart Pro и «Все включено», кухонным гарнитуром и техникой. Ознакомиться с вариантами можно в видеотуре.

«Мы обратились в офис продаж и подобрали квартиру на этапе строительства по семейной ипотеке с платежом 18 000 рублей ** с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой. Приятным бонусом стала дополнительная скидка. Понравилась и планировка, и вариант отделки. Очень удобно, что при получении ключей не нужно будет думать о ремонте», - рассказала покупательница квартиры Марина Шумилова.

Подробную консультацию дадут в офисах продаж ГК «Территория жизни» по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00); ул. Яшиной, 12 (с 9:00 до 21:00).

Задать дополнительные вопросы об акции «Зеленый день» можно по телефону 203-000, а оставить заявку на покупку квартиры - здесь.

* Сроки проведения акции: 07-21 ноября 2024 г. Организатор акции: ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, г. Москва. Акция проходит при участии партнеров-участников. Полная стоимость кредита: 26,522-31,304%. Во время проведения акции пользователи «Домклик» могут получить скидку на ставку 0,5% при условии подачи заявки на покупку квартиры у застройщика - участника акции, а также при одобрении ипотеки Сбербанком. Ипотечное кредитование и скидка на него предоставляются Сбербанком. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Скидки на объекты предоставляют застройщики, которые участвуют в акции. Информацию о них можно найти на https://domclick.ru/skidki-na-novostrojki/ipoteka-so-skidkoj-0-5-na-novostrojki Условия акции распространяются только на базовую программу «Ипотека на новостройку». Подробная информация размещена на https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project.

** Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 50,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Действует на строения № 2, 7, 8, 17, 18 в жилом комплексе «Лугометрия», город Пенза, ул. Побочинская. Сроки действия следует уточнять у представителей застройщика.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».