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Общество

Автомобилистам посоветовали присмотреться к ЖК «Созвездие»

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Приближается зима, и уже скоро автомобилисты столкнутся со всеми ее недостатками: перед поездкой придется греть машину, очищать ее от снега и наледи, расчищать парковочное место.

Автомобилистам посоветовали присмотреться к ЖК «Созвездие»

Жителей «Созвездия» в Спутнике эти сложности обойдут стороной. В подземном паркинге на 562 машино-места автомобили будет защищены от снега, сильного ветра, обледенения, а значит, ржавчины, царапин и других неприятностей, неизбежных, когда машина остается под открытым небом.

Паркинг будет охраняемым, с круглосуточным видеонаблюдением, а для въезда жителям даже не придется выходить из машины: система «Умный дом» распознает госномер авто и откроет ворота.

Автомобилистам посоветовали присмотреться к ЖК «Созвездие»

До квартиры из паркинга за несколько секунд довезет быстрый и практически бесшумный лифт.

«В общем, если вы любите комфорт и заботитесь о своем автомобиле, ваш выбор - ЖК «Созвездие», - отметили представители холдинга «Термодом».

Автомобилистам посоветовали присмотреться к ЖК «Созвездие»

Корпуса «Атлас» и «Мира» уже сданы, а на квартиры распространяется программа беспроцентной рассрочки сроком 3 года *.

Подробнее о ценах, планировках и условиях покупки расскажут в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

* Беспроцентная рассрочка предоставляется ООО «СЗ «Созвездие» без удорожания квартиры, первый взнос - от 30%. Ежемесячные платежи вносятся равными долями, право собственности регистрируется после завершения выплат.

Застройщик ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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