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Общество

Жителям Кривозерья можно не ждать транспорта, тротуаров и освещения

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Пензенцам в Кривозерье не хватает общественного транспорта, пожаловалась местная жительница на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Люди, в том числе пенсионеры и школьники, вынуждены ходить от дальних проездов по 2-3 км до остановки «Водоканал», причем по проезжей части, так как тротуаров нет.

«Сделайте, пожалуйста, в микрорайон Кривозерье попутный заезд одного из маршрутов, идущих по улице 40 лет Октября, с разворотом возле магазина «Авокадо» в 1-м проезде Кривозерье. Это центр нашего района, там для всех проездов и проулков остановка транспорта будет в шаговой доступности», - обратилась она к представителям власти.

Ответ дали в управлении ЖКХ. Как выяснилось, надеяться людям не на что.

«До магазина «Авокадо», расположенного на ул. Кривозерье, 19а, можно доехать на автобусах малого класса маршрутов № 2а, 4, 34, которые следуют по ул. 40 лет Октября до остановки «Горводоканал», - сообщили горожанке то, что она и так знала.

Представитель управления уточнил, что оборудовать остановочный павильон на участке, о котором говорит женщина, не планируется. Строить тротуар в 1-м проезде Кривозерье - тоже.

Коснулся он в ответе и проблемы освещения частного сектора. Адресный перечень мест установки фонарей составляется по обращениям горожан, предписаниям ГАИ и предложениям районных администраций. Очередь уже расписана на несколько лет вперед.

В предварительный список по дополнительному освещению включены участки между 1-м проездом Кривозерье и улицей Бухарской, между 1-м и 2-м Бухарскими проездами. Однако свет там появится лишь при условии увеличения финансирования программы.

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