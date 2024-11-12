Вода «Ключ здоровья» поможет в борьбе с осенним упадком сил

12.11.2024 | 11:39

Осень - время увядания и серого неба. Многие люди в этот период сталкиваются с сезонной хандрой. Упадок сил, апатия, раздражительность являются нередкими спутниками холодного времени года. Здесь на помощь может прийти артезианская вода, содержащая магний, кальций, калий и натрий.

Микроэлементы - хорошая поддержка для нервной системы. Магний известен своими успокаивающими свойствами, он помогает снизить уровень стресса и тревоги, улучшить сон. Кальций необходим для нормальной работы нервных клеток, он способствует концентрации внимания и укреплению памяти. Калий играет важную роль в передаче нервных импульсов, борьбе с усталостью, он повышает жизненный тонус. Натрий как составляющая водно-солевого баланса важен для нормальной работы мышц и нервной системы и просто для поддержания хорошего настроения.

В Пензенской области источник артезианской воды - «Ключ здоровья». Он находится в экологически чистом месте поблизости от села Ольшанка. Воду поднимают с глубины 180 метров. Она сохраняет природные полезные свойства, поскольку не нуждается в доочистке, в том числе хлорсодержащими препаратами, как это происходит с водопроводной водой.

«Ключ здоровья» можно купить в киосках, расположенных в районах жилой застройки, либо заказать доставку через сервис «Торнадо».

Регулярное употребление артезианской воды, богатой микроэлементами, способствует:

- снижению стресса и тревоги;

- улучшению настроения и повышению жизненной энергии;

- укреплению иммунитета;

- нормализации сна;

- повышению концентрации внимания и улучшению памяти.

Важно помнить, что артезианская вода - это не панацея, но она может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни.

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