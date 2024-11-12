Сетевое издание|18+|Вторник|12 ноя 2024|08:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Некоторых участников СВО хотят освободить от службы по призыву

Печать
Telegram

В электронной базе данных Госдумы размещен проект изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Документ предполагает освобождение от призыва на военную службу ряда участников специальной военной операции.

Речь идет о лицах, заключивших контракт на участие в СВО в составе добровольческих формирований, а также о гражданах, которые с 11 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР.

«В настоящее время в зоне специальной военной операции в составе добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, состоят лица призывного возраста, заключившие контракты о пребывании в добровольческом формировании, но ранее не прошедшие службу по призыву. Действующим законодательством не предусмотрена отсрочка или освобождение от призыва на военную службу для данной категории лиц», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Службу в добровольческих подразделениях этих граждан предлагается зачислить в счет обязательной военной службы.

Авторы законопроекта отмечают, что такие добровольцы приобрели боевые навыки и военный опыт, поэтому они быстрее адаптируются к службе в регулярных войсках.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте