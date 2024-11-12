Некоторых участников СВО хотят освободить от службы по призыву

12.11.2024 | 07:44

В электронной базе данных Госдумы размещен проект изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Документ предполагает освобождение от призыва на военную службу ряда участников специальной военной операции.

Речь идет о лицах, заключивших контракт на участие в СВО в составе добровольческих формирований, а также о гражданах, которые с 11 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР.

«В настоящее время в зоне специальной военной операции в составе добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, состоят лица призывного возраста, заключившие контракты о пребывании в добровольческом формировании, но ранее не прошедшие службу по призыву. Действующим законодательством не предусмотрена отсрочка или освобождение от призыва на военную службу для данной категории лиц», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Службу в добровольческих подразделениях этих граждан предлагается зачислить в счет обязательной военной службы.

Авторы законопроекта отмечают, что такие добровольцы приобрели боевые навыки и военный опыт, поэтому они быстрее адаптируются к службе в регулярных войсках.