Жители улицы Озерной дождались ремонта дороги

11.11.2024 | 10:40

Многострадальный участок дороги на улице Озерной привели в порядок. Местные жители просили об этом несколько лет.

Улица находится в Засечном, на границе с Пензой. Весной ее часто топило из-за того, что по уровню она оказалась ниже соседних Петровской и Мясницкой. Также дорога была покрыта многочисленными ямами, а водители окрестили ее «долиной смерти».

В марте 2023-го в мэрии заявляли, что отремонтировать участок за счет города нельзя, содержать его в надлежащем состоянии - обязанность администрации Засечного сельсовета. Однако позже жителям дали надежду на восстановление асфальта до конца 2024-го.

Ремонт коснулся отрезка от дома № 20 до Терновского, 162а.

«Теперь передвижение по этой дороге стало гораздо приятнее и удобнее», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы 11 ноября.