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Общество

В Пензе из-за реконструкции готовятся закрыть движение в районе ул. Ерик

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В Пензе продолжается подготовка к реконструкции дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Сейчас специалисты забивают шпунт под котлован рядом с путепроводом через железнодорожное полотно.

Эти работы необходимы для дальнейшего строительства объездной железной дороги и переустройства коммуникаций.

«После завершения забивки шпунта начнется реконструкция железнодорожного путепровода, вторым этапом - реконструкция автомобильных дорог. На это время движение автомобилей по дороге в районе улиц Ерик, Транспортная, Горбатов переулок будет приостановлено», - предупредили в региональном минстрое.

В Пензе из-за реконструкции готовятся закрыть движение в районе ул. Ерик

Реконструкцию планируют завершить в 2027 году. После сдачи объекта число полос будет увеличено до двух в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой станет отвечать нормативу - высота составит 4,5 м.

В связи с реконструкцией сооружения с 14 октября по 14 ноября закрыли движение на съезде с улицы Ерик на улицу Злобина. Водителям предложили пользоваться временным объездом.

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Источник — фото областного минстроя
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