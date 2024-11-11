В Пензе из-за реконструкции готовятся закрыть движение в районе ул. Ерик

11.11.2024 | 12:20

В Пензе продолжается подготовка к реконструкции дороги в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Сейчас специалисты забивают шпунт под котлован рядом с путепроводом через железнодорожное полотно.

Эти работы необходимы для дальнейшего строительства объездной железной дороги и переустройства коммуникаций.

«После завершения забивки шпунта начнется реконструкция железнодорожного путепровода, вторым этапом - реконструкция автомобильных дорог. На это время движение автомобилей по дороге в районе улиц Ерик, Транспортная, Горбатов переулок будет приостановлено», - предупредили в региональном минстрое.

Реконструкцию планируют завершить в 2027 году. После сдачи объекта число полос будет увеличено до двух в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой станет отвечать нормативу - высота составит 4,5 м.

В связи с реконструкцией сооружения с 14 октября по 14 ноября закрыли движение на съезде с улицы Ерик на улицу Злобина. Водителям предложили пользоваться временным объездом.