В 2024 году в Пензе решили не отменять новогодние мероприятия

11.11.2024 | 12:02

На протяжении нескольких лет в Пензе в преддверии Нового года обсуждают целесообразность проведения детских мероприятий, приуроченных к этому празднику.

Сначала действовали ковидные ограничения, из-за которых детсады вынуждены были отказываться от частных аниматоров, пропускать родителей только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или вовсе запрещать им присутствовать на утренниках.

О совместных огоньках (на несколько групп или классов) пришлось забыть. Медики предупреждали о негативных последствиях, которые могли возникнуть при объединении коллективов.

В 2023 году к таким последствиям привело мероприятие областного масштаба. Региональный минздрав констатировал, что праздник в одном из культурных учреждений спровоцировал вспышку инфекций: после елки гриппом заболели более 50 ребят.

Позднее организация каких-либо торжеств, в том числе детских, стала оцениваться с позиции уместности в условиях специальной военной операции. В итоге взрослые сошлись во мнении, что, какой бы сложной ни была обстановка, праздник детям необходим.

В 2024-м маленьких пензенцев без новогодней сказки не оставят. Ситуация обсуждалась на заседании оргкомитета в городской администрации. Замглавы Сергей Волков поручил до 1 декабря составить график проведения елок в садах, школах, учреждениях дополнительного образования и культуры, пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее он подчеркнул, что все спектакли, представления и другие формы мероприятий в Пензе в рамках этой новогодней кампании должны быть ориентированы на детскую аудиторию.