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Общество

В Пензенскую область пришло более 678 000 доз вакцины от гриппа

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В Пензенскую область поступило более 678 000 доз вакцины против гриппа: свыше 524 000 - для взрослых и 153 000 - для детей.

Кампания по иммунизации населения стартовала в сентябре. В наличии такие препараты, как «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М». Около 560 000 человек уже привились.

«Вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому каждый год разрабатывается новая вакцина, которая учитывает актуальные штаммы вируса. Это обеспечивает максимальную защиту от наиболее распространенных типов гриппа в текущем сезоне», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

В областной центр пришло в общей сложности около 288 000 доз противогриппозного препарата: более 217 000 - для взрослых и 71 000 - для детей и подростков.

Прививочная кампания продлится до 1 декабря.

По данным областного управления Роспотребнадзора, случаи гриппа в этом эпидсезоне еще не регистрировали.

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Источник — фото областного минздрава
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