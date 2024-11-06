В Пензе организацию оштрафовали на полмиллиона за коррупцию

06.11.2024 | 13:42

В Пензе организация, занимающаяся поставкой сварочного оборудования и материалов, оштрафована за коррупционное правонарушение.

В конце 2021 года 36-летний представитель интересов ООО «Сваркомплектсервис» предложил начальнику отдела одного из предприятий за деньги постоянно выбирать его организацию единственным поставщиком сварочного материала.

С 28 декабря 2021 года по 9 июля 2022-го представитель «Сваркомплектсервиса» перевел со своих банковских карт на счет начальника отдела 90,5 тыс. рублей.

Прокуратура Первомайского района возбудила в отношении ООО дело о незаконном вознаграждении от имени и в интересах юридического лица. В итоге мировой судья оштрафовал «Сваркомплектсервис» на 500 тыс. рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.