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Общество

Штраф для владельцев слишком громких авто хотят повысить в 40 раз

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Штрафы за езду на автомобилях и мотоциклах, уровень шума которых превышает 96 децибел, предлагается увеличить с 500 до 20 000 рублей. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами Госдумы, направлен на отзыв в Правительство России.

Сейчас КоАП РФ предусматривает за чрезмерный шум транспортного средства штраф в размере 500 рублей, а в некоторых случаях - лишь предупреждение. Также владельца машины могут привлечь к ответственности за внесение изменений в конструкцию, и тогда помимо штрафа ему выдают предписание устранить все изменения в течение 10 дней.

Авторы инициативы считают, что риск лишиться крупной суммы повысит ответственность за превышение уровня шума.

Депутат Ярослав Нилов утверждает, что владельцы некоторых авто спиливают глушители, добиваясь мощности, а потом грохочут по ночам.

«Сейчас у всего общества уровень тревожности, уровень восприимчивости очень высокий, и любая нестандартная ситуация ночью вызывает негативную реакцию. Особенно у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это также негативно влияет и на психику», - цитирует депутата «Парламентская газета»

Нилов также считает, что за подобные нарушения необходимо вводить уголовную ответственность. Наказанием должны стать принудительные работы.

«Это антисоциальная, подрывная деятельность, которая приводит к нехорошим последствиям. Таким товарищам надо метлы раздать и на кладбище отправлять мусор убирать или в приют к бездомным животным клетки чистить», - добавил он.

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Источник — фото pxhere.com
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