ГК «Территория жизни»: ждать с покупкой квартиры не стоит

06.11.2024 | 16:32

На днях обладателей банковских вкладов насторожило высказывание директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца.

Эксперт заявил, что вклады россиян могут быть заморожены. Позже он сделал уточнения по комментарию, подчеркнув, что полной заморозки не будет. Возможны ограничения по выдаче - это тоже важная новость для тех, кто держит деньги в банках с целью накопить на квартиру. Ведь многие семьи выбрали финансовую стратегию набрать на жилье, сохраняя средства на депозитах. Сейчас это вероятный выигрышный сценарий, но с учетом возможных ограничений по выводу денег покупка квартиры может осложниться: вдруг из-за ограничений не получится снять нужную сумму в срок?

Ведущий застройщик региона - ГК «Территория жизни» предлагает своим клиентам со средствами на вкладе программу рассрочки на покупку квартиры на привлекательных условиях: можно внести часть платежа сейчас, а остаток - после начисления процентов по вкладу.

У такой рассрочки немало преимуществ:

- первоначальный взнос - от 15% стоимости квартиры. Это в 2 раза меньше, чем взнос при оформлении ипотечного кредита, и дает возможность купить жилье большей площади с меньшим взносом. У тех, кто приобретает «трешку» в «Лугометрии», первоначальный взнос будет менее миллиона рублей;

- размер ежемесячного платежа - от 25 000 рублей;

- рассрочка на период строительства дома (платежи распределены на срок до передачи ключей собственнику);

- минимальный пакет документов;

- размещение средств на эскроу-счете, где они остаются все время;

- возможность переоформления на ипотечные условия после завершения периода рассрочки (можно внести оставшуюся сумму или оформить ипотеку на льготных условиях).

Выбирая жилой комплекс от застройщика «Территория жизни», клиент получит квартиру с полностью готовой отделкой «Все включено», кухонным гарнитуром и техникой.

«Выполнены самые сложные и затратные работы. Санузел укомплектован сантехникой и выложен плиткой, комнаты оклеены флизелиновыми обоями, установлены пластиковые шумоизоляционные окна, есть натяжной потолок с точечным освещением.

На кухне установлен кухонный гарнитур со встроенной техникой (варочная панель, духовой шкаф и вытяжка), в 3-комнатной квартире - посудомоечная машина. В ванной комнате - стиральная машина», - перечислила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Тем, кто собирался потратить накопленные средства на покупку квартиры, самое время обратиться в офисы, где менеджеры ГК «Территория жизни» помогут оформить сделку и ответят на все вопросы. Доступна не только программа рассрочки, но и другие выгодные предложения от застройщика.

Оставить заявку можно здесь.

Другие акции и предложения от застройщика представлены на сайте территорияжизни.рф.

Адреса офисов продаж: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00 - 21:00); ул. Яшиной, 12 (9:00 - 21:00).

В рамках предложения потенциальные клиенты ГК «Территория жизни» имеют возможность приобрести квартиру на особых условиях. Застройщик реализует квартиру по договору рассрочки: первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж по рассрочке должен составлять не менее 25 000 рублей, чтобы к моменту ввода дома сумма внесенных средств составляла не менее 30% стоимости квартиры. Оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются 2 договора: агентский - на ООО «МК» с оплатой 50 000 руб. и ДДУ - с застройщиком с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу. Размер удорожания уточняйте у представителей компании.

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