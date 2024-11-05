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Общество

В Кузнецке столкнулись с нехваткой персонала для уборки снега

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В Кузнецке достаточно техники для уборки улиц зимой, однако не хватает людей для работы на ней. Эту проблему обсудили на совещании в администрации города во вторник, 5 ноября.

«Дорожники уже начали работать в зимнем режиме. Мы провели смотр готовности техники на обоих предприятиях: «Дорсервис» и «Зеленый город». Техники достаточно, главное - это решить вопросы с людьми. Специалистов не хватает», - отметил глава города Сергей Златогорский.

Он поручил «поманеврировать» персоналом муниципальных предприятий.

«Это и способ им заработать. Потому что просто так найти людей сейчас с необходимым объемом квалификации тяжеловато», - посетовал глава Кузнецка.

По его словам, такие специалисты могли бы трудиться «в режиме подработки», не дежуря круглыми сутками.

В прошлом году с аналогичной проблемой столкнулись в Пензе. Навалы снега долгое время не вывозились, закрывая обзор пешеходам и водителям.

«Не хватает обслуживающего персонала, зачастую некого направить на очистку», - признал замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

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