Чуть больше 50% пензенских семей могут себе позволить снять жилье

05.11.2024 | 09:50

Пензенская область за год значительно продвинулась в рейтинге регионов РФ по доступности аренды жилья.

Список составили эксперты ria.ru. По данным на 2024 год, Сурский край занял 15-е место из 85. Доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда типовой двухкомнатной квартиры, составила 54,6%. Доход, необходимый для этого, - 73,2 тыс. рублей.

В 2023-м Пензенская область находилась на 44-м месте в рейтинге. Доля семей, которые могли позволить себе снимать жилье, равнялась 49,6%; размер дохода, необходимый для покрытия затрат, составлял 66,3 тыс. рублей.

Согласно последним данным, в Пензенской области аренда жилья более доступна, чем в соседних регионах.

Так, Республика Мордовия расположилась на 24-й строке. 52,2% семей могут арендовать жилье, требуемый доход при этом составляет 74,8 тыс. рублей. Саратовская область заняла 49-е место с показателями 44,7% и 82,8 тыс. рублей соответственно, Ульяновская - 53-ю строчку (43,4%, 84,4 тыс. рублей), Тамбовская - 61-ю (41,2%, 81,5 тыс. рублей).

Столица расположилась на 38-м месте. Доля семей, которые могут позволить себе снять квартиру, составила 48,6%, доход, необходимый для этого, - 184,1 тыс. рублей.

На первом месте в рейтинге - Ямало-Ненецкий АО с показателями 71,2% и 164,1 тыс. рублей. На последней строчке - Кабардино-Балкарская Республика (16,2%, 105,5 тыс. рублей).