Железо, фтор и жесткость: проблемы с водой в регионе все те же

01.11.2024 | 10:41

Областное управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах проверки качества воды, которая поступает в дома пензенцев.

За 9 месяцев 2024 года по микробиологическим показателям исследовали 9 538 проб питьевой воды, по санитарно-химическим - 4 757.

В первом случае не соответствовали гигиеническим нормативам 4,4%, во втором - 8,7%.

«Основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается несоответствие водопроводной воды нормативам, по-прежнему остаются содержание железа, фтора и общая жесткость», - перечислили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Такая ситуация сложилась из-за природных свойств подземных вод, неравномерного распределения ресурсов пресных подземных вод на территории региона, отсутствия сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения, устаревших технологий водоочистки и вторичного загрязнения воды в изношенных сетях.