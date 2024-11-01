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Общество

Дорогу на ул. Долгой привели в порядок после обращения в суд

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После вмешательства прокуратуры пензенцы дождались ремонта дороги на улице Долгой. Проезжая часть не освещалась, а асфальт был сильно поврежден.

Дорогу на ул. Долгой привели в порядок после обращения в суд

Местные органы самоуправления ничего не предпринимали для исправления ситуации, а автовладельцы и пешеходы рисковали жизнью.

«По результатам проверки в феврале и апреле 2024 года прокурор района внес главе Пензы представления. В рамках устранения нарушений улица Долгая была оборудована стационарным освещением. Орган местного самоуправления обязался также отремонтировать асфальтовое покрытие дороги до июля 2024 года», - сообщили в прокуратуре области.

Дорогу на ул. Долгой привели в порядок после обращения в суд

Однако в сентябре выяснилось, что проезжую часть так и не восстановили, ремонт был перенесен на 2025 год.

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать Управление ЖКХ Пензы починить дорогу в этом году.

Дорогу на ул. Долгой привели в порядок после обращения в суд

«Лишь в ходе рассмотрения искового заявления орган местного самоуправления инициировал мероприятия по ремонту дороги, асфальтовое полотно было восстановлено», - отметили в прокуратуре.

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Источник — фото областной прокуратуры
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