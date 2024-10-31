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Общество

В Пензе введен в эксплуатацию коллектор на улице Серпуховской

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В Пензе завершен процесс технологического присоединения коллектора на улице Серпуховской к городской системе водоотведения.

Для этого специалисты Горводоканала выполнили целый комплекс строительно-монтажных работ.

«Произведен демонтаж старой напорной трубы диаметром 600 мм от камеры закрытия до насосных агрегатов. Для соединения с новым коллектором проложили 16 м нового трубопровода с отводами. Затем выполнили опрессовку и запустили насосное оборудование», - рассказал начальник цеха насосных станций канализации «РКС-Пенза» Максим Шмонин.

Новый напорный коллектор от улицы Серпуховской до Кирпичной имеет протяженность 1 855 м и диаметр 710 мм.

Он позволит обеспечить надежное водоотведение на территории перспективных микрорайонов многоэтажной застройки Пензы.

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