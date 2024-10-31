Пензенец сообщил об уходе половины тренеров спортшколы по регби

31.10.2024 | 20:33

Пензенец Дмитрий С. пожаловался на маленькую заработную плату тренеров по регби. Небольшой доход заставляет их оставлять работу и искать другую, с более высоким вознаграждением за труд.

«Уважаемый Олег Владимирович, вы вообще в курсе, какая мизерная зарплата у тренеров? И что по этой причине из спортшколы по регби в этом году уволилась половина тренеров, включая директора школы?» - написал Дмитрий на странице губернатора во «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что размер зарплаты таков, что на место уволившихся «идти вообще никто не хочет».

Пензенцу ответил представитель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.

Он пояснил, что зарплату тренеров рассчитывают, руководствуясь положением о системе оплаты труда работников государственных и бюджетных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Пензенской области.

«Оплата труда тренеров-преподавателей производится, исходя из должностного оклада, зависящего от объема тренерской нагрузки, и выплат стимулирующего характера, установленных администрацией учреждения за качество выполняемых работ. С целью повышения заработной платы работников бюджетных организаций ежегодно производится индексация окладов, которая с 1 октября 2024 года составит 5,1%», - сообщил представитель.