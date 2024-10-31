Сетевое издание|18+|Четверг|31 окт 2024|21:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенец сообщил об уходе половины тренеров спортшколы по регби

Печать
Telegram

Пензенец Дмитрий С. пожаловался на маленькую заработную плату тренеров по регби. Небольшой доход заставляет их оставлять работу и искать другую, с более высоким вознаграждением за труд.

«Уважаемый Олег Владимирович, вы вообще в курсе, какая мизерная зарплата у тренеров? И что по этой причине из спортшколы по регби в этом году уволилась половина тренеров, включая директора школы?» - написал Дмитрий на странице губернатора во «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что размер зарплаты таков, что на место уволившихся «идти вообще никто не хочет».

Пензенцу ответил представитель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.

Он пояснил, что зарплату тренеров рассчитывают, руководствуясь положением о системе оплаты труда работников государственных и бюджетных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Пензенской области.

«Оплата труда тренеров-преподавателей производится, исходя из должностного оклада, зависящего от объема тренерской нагрузки, и выплат стимулирующего характера, установленных администрацией учреждения за качество выполняемых работ. С целью повышения заработной платы работников бюджетных организаций ежегодно производится индексация окладов, которая с 1 октября 2024 года составит 5,1%», - сообщил представитель.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте