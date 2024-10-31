Из маршрута пензенских электричек исключат одну остановку

31.10.2024 | 21:29

В Пензенской области в связи с окончанием летнего сезона перевозок электрички перестанут высаживать и забирать пассажиров с одной из остановок.

Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в Башкортостанской пассажирской компании.

С 1 ноября отменяется летняя остановка «О. п. 742-й км» у пригородных поездов № 7236 Пенза-1 - Кузнецк, а также № 7237 Кузнецк - Пенза-1.

Ранее стало известно, что с 15 октября у пензенских электричек появилась дополнительная остановка на участке Пенза I - Арбеково. Она обозначена как «О. п. 709-й км».

На новом месте останавливаются пригородные поезда из Пензы в Пачелму, Башмаково, Белинский, а также следующие из этих населенных пунктов в областной центр.