Сетевое издание|18+|Четверг|31 окт 2024|23:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Из маршрута пензенских электричек исключат одну остановку

Печать
Telegram

В Пензенской области в связи с окончанием летнего сезона перевозок электрички перестанут высаживать и забирать пассажиров с одной из остановок.

Об этом в четверг, 31 октября, сообщили в Башкортостанской пассажирской компании.

С 1 ноября отменяется летняя остановка «О. п. 742-й км» у пригородных поездов № 7236 Пенза-1 - Кузнецк, а также № 7237 Кузнецк - Пенза-1.

Ранее стало известно, что с 15 октября у пензенских электричек появилась дополнительная остановка на участке Пенза I - Арбеково. Она обозначена как «О. п. 709-й км».

На новом месте останавливаются пригородные поезда из Пензы в Пачелму, Башмаково, Белинский, а также следующие из этих населенных пунктов в областной центр.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте