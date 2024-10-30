В ЖК «Новин в Нижнем Ломове» квартиры - по ставке от 5,3% годовых

30.10.2024 | 16:06

ЖК «Новин в Нижнем Ломове», который возводит строительный холдинг «Термодом», участвует в комплексной программе семейной ипотеки. Ставка здесь - от 5,3% годовых *.

Минфин РФ перераспределил лимиты, но стоит поспешить, потому что они стремительно заканчиваются. Аналитики считают, что их не хватит до конца года.

В холдинге «Термодом» пояснили, что означают 5,3% годовых для семейного бюджета. Как пример - 2-комнатная квартира площадью 46,9 кв. м (представлена на фото): две спальни и просторная кухня-гостиная, где можно организовать зону семейного отдыха.

Цена - 4 млн рублей. Первый взнос - 20,1%, или 799 260 рублей. Ежемесячный платеж составит 17 636 рублей.

ЖК «Новин в Нижнем Ломове» - это квартал 5-этажных домов с уютными зелеными дворами, расположенный в 10 минутах езды от центра Нижнего Ломова. В проекте используется принцип «двор без машин» - пространство огорожено и разделено на несколько функциональных зон, ориентированных на детей и взрослых. Это делает его более безопасным и удобным: малыши играют отдельно от подростков, взрослые отдыхают в тихих зеленых зонах.

Каждый подъезд в домах оснащен лифтом - это в первую очередь забота о пожилых людях, мамах с маленькими детьми, людях с ограниченными возможностями. Делать ремонт, перевозить вещи с лифтом также удобнее. В строениях - широкий выбор планировок, от компактных студий (20 кв. м) до семейных 3-комнатных (73 кв. м). Есть классические квартиры и жилье евроформата, с кухней-гостиной для теплого общения с близкими.

Узнать больше о свободных квартирах, ценах и планировках можно в офисах продаж застройщика. Тел. 8 (8412) 28-28-20. Менеджеры подробно расскажут об условиях программы, помогут собрать и оформить необходимые документы.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

* Полная стоимость кредита рассчитывается от 7,302% до 18,833%.

Ставка от 5,3% годовых доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк» «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика - партнера банка ООО СЗ «Термодом», при нахождении объекта застройщика на проектном финансировании в корпоративном блоке Сбербанка и присвоении в связи с этим снижении ставки на 0,7% годовых, при условии подключения пакета услуг «Домклик Плюс» со страхованием жизни и здоровья заемщика, на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 12 млн руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. - при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубль РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора (гражданин РФ), либо ребенок (гражданин РФ), которому установлена категория «ребенок-инвалид», либо двое или более детей (граждане РФ), которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы - пакет «Домклик Плюс», страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий банком - в одностороннем порядке. Предложение действительно с 10.07.2024 по 31.12.2030 вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Расчет составлен исходя из следующих условий: стоимость квартиры - 4 005 260 руб., первый взнос - 20,1%, ставка - 5,3% годовых, срок кредита - 360 месяцев.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.