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Общество

Установку видеорегистраторов в такси хотят вменить в обязанность

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Российских таксистов хотят обязать устанавливать видеорегистратор в салоне автомобиля. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марков.

По его мнению, такие устройства, обеспечивая съемку происходящего в машине, помогут сделать поездки более безопасными.

Марков отметил, что необходимость в этом назрела, особенно на фоне трагедии, случившейся в городе Коркино Челябинской области.

«Совершено чудовищное преступление. Была убита женщина - водитель такси. Это резонансное преступление всколыхнуло общественность города. Мы считаем, что причиной подобного рода проблем является отсутствие видеорегистраторов в салоне автомобилей такси. Такая норма будет действовать с 1 ноября в дружественной нам Белоруссии. И мы считаем, что эта норма должна стать одной из основ, в том числе системы безопасного города», - рассказал депутат.

Он отметил, что поправки, которые необходимо внести в федеральный закон о легковом такси, подготовят ближе к концу недели и в ближайшее время направят на рассмотрение в Госдуму, сообщается на официальном сайте ЛДПР.

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