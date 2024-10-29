Установку видеорегистраторов в такси хотят вменить в обязанность

29.10.2024 | 17:59

Российских таксистов хотят обязать устанавливать видеорегистратор в салоне автомобиля. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марков.

По его мнению, такие устройства, обеспечивая съемку происходящего в машине, помогут сделать поездки более безопасными.

Марков отметил, что необходимость в этом назрела, особенно на фоне трагедии, случившейся в городе Коркино Челябинской области.

«Совершено чудовищное преступление. Была убита женщина - водитель такси. Это резонансное преступление всколыхнуло общественность города. Мы считаем, что причиной подобного рода проблем является отсутствие видеорегистраторов в салоне автомобилей такси. Такая норма будет действовать с 1 ноября в дружественной нам Белоруссии. И мы считаем, что эта норма должна стать одной из основ, в том числе системы безопасного города», - рассказал депутат.

Он отметил, что поправки, которые необходимо внести в федеральный закон о легковом такси, подготовят ближе к концу недели и в ближайшее время направят на рассмотрение в Госдуму, сообщается на официальном сайте ЛДПР.