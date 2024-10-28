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Общество

Ремонт участка между М-5 и поселком Победа оценили в 2,7 млн рублей

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Ремонт участка между съездом с трассы М-5 и поселком Победа в Пензе оценили в 2 млн 770 тыс. 184 рубля. Информация о поиске подрядчика, который выполнил бы работы, появилась на портале госзакупок 25 октября.

Необходимо снять старое покрытие на отрезке площадью 1 080 кв. м, обустроить выравнивающий и верхний слои асфальта, укрепить обочины щебнем.

Проект контракта предусматривает окончание процесса до 15 ноября 2024 года.

Состояние этой дороги давно заставляет водителей переживать за свои машины.

«Каждый день квест, чтобы не потерять колесо и не раздолбать подвеску», - пожаловалась на многочисленные ямы в асфальте читательница телеграм-канала PenzaInform.

Ранее сообщалось, что к работам приступят в ноябре. Обновление дороги от Победы до Побединских дач запланировали на весну.

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